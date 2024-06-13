ВСУ обезвредили 980 захватчиков и 17 вражеских танков за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях по меньшей мере 980 российских оккупантов. Так, за время полномасштабной войны войска РФ понесла уже 522 810 безвозвратных и санитарных потерь в живой силе.

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Накануне наши воины также уничтожили и 174 единицы военной техники и вооружения врага. Об этом 13 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, защитники сбили 33 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (в общем 11 075) и пять крылатых ракет (2285).

Были обезврежены 34 артиллерийские системы (всех 13 770), 21 боевая бронированная машина (15 208), 17 танков (7928), два средства ПВО (846) армии РФ.

Кроме этого, уничтожены еще 58 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 18 794), четыре – спецтехники (2294) оккупантов.

За время полномасштабной войны также Силы обороны отминусовали 1099 РСЗО, 359 самолетов, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы Департамента кибербезопасности совместно с побратимами из Сил обороны поразили российскую РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими FPV-дронами. Стоимость такой станции составляет $25 миллионов.

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