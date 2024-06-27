Работают дроны: пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Волчанском направлении. Видео

Оккупационные российские войска продолжают наступление на севере Харьковщины, но благодаря действиям воинов Сил обороны не могут продвигаться вперед и несут большие потери. Пограничники, которые помогают остановить наступление врага на Волчанском направлении, показали, как бьют россиян.

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Соответствующее видео в среду, 26 июня, было опубликовано на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. На кадрах показано, как бойцы ударили по месту скопления войск РФ.

Для атаки пограничники использовали дроны-камикадзе. В результате операции зафиксировано по меньшей мере два ликвидированных российских военных.

"Волчанское направление. Дронами-камикадзе пограничники нанесли удар по месту сосредоточения оккупантов. По меньшей мере два захватчика уничтожены", – отметили в ГПСУ.

Ранее глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов рассказал, что ситуация в Волчанске остается переменчивой: в городе ведутся уличные бои. В то же время несколько десятков оккупантов остаются заблокированными на одном из городских предприятий.

Захватчики постоянно предпринимают попытки прорваться и несут при этом значительные потери.

Напомним, о том, что российские военные заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске, российские пропагандисты начали кричать еще ориентировочно 15 июня. К тому времени, согласно сообщениям, с момента блокировки прошло уже два дня.

С тех пор вражеские подразделения на заводе находятся под постоянными ударами украинских авиабомб и артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацгвардии показали, как превращают логистику врага в Харьковской области в "ад". Так украинские защитники замедляют продвижение российских войск.