'Идут уличные бои': Синегубов рассказал о ситуации в Волчанске и попытках врага прорваться. Видео

Ситуация в Волчанске Харьковской области остается переменчивой: в городе идут уличные бои. В то же время несколько десятков оккупантов остаются заблокированными на одном из городских предприятий.

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Захватчики постоянно совершают попытки прорваться и несут при этом значительные потери. О ситуации рассказал глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"О ситуации в Волчанске. Там ситуация действительно переменчива. Идут уличные бои. Действительно заблокированы несколько десятков оккупантов на одном из промышленных предприятий в городе Волчанске. Россияне пытаются прорваться, однако несут постоянно потери по этому направлению", – рассказал чиновник.

Он также назвал главную задачу украинских воинов, которую они очень эффективно выполняют и в районе Волчанска, и вблизи Липцев.

"Задача наших военных – нанести максимальное поражение по Липецкому и Волчанскому направлениям оккупантам, уничтожив максимальное количество живой силы, военной техники и вооружения. Что там фактически круглосуточно и происходит", -– подчеркнул Синегубов.

Напомним, о том, что российские военные заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске, российские пропагандисты подняли вой еще ориентировочно 15 июня. К тому времени, согласно сообщениям, с момента блокировки прошло уже два дня.

С тех пор вражеские подразделения на заводе находятся под постоянными ударами украинских авиабомб и артиллерии. Число раненых и ликвидированных захватчиков там растет. Подвоз медикаментов и запасов для них невозможен. А неоднократные попытки российских захватчиков пробиться к заблокированным лишь умножают потери РФ.

Блокировку оккупантов на этом предприятии подтверждали в DeepState и ISW.