У ВСУ есть успехи на Харьковском направлении, оккупанты в окружении на заводе в Волчанске – ISW

Украинские военнослужащие контратаковали оккупантов на севере Харьковской области. У ВСУ есть успехи в районе населенного пункта Тихое, а также в других районах к северо-востоку от Харькова.

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Кроме того, украинские силы окружили до 200 российских захватчиков на Волчанском агрегатном заводе в центральной части города. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

На геолоцированных кадрах, опубликованных 10 и 18 июня, видно, что украинские силы недавно отбили районы в южной и центральной части Старицы (к юго-западу от Волчанска). В свою очередь спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Юрий Повх заявил 19 июня, что украинские силы заблокировали десятки российских солдат в неустановленном районе в Волчанске.

При этом аналитики ISW подчеркнули, что бойцы ВСУ окружили до 200 российских оккупантов на Волчанском агрегатном заводе в центральной части города. В то же время враг продолжает уничтожать город артиллерией и авиабомбами. Только за сутки оккупанты нанесли по Волчанску 13 ударов управляемыми планирующими бомбами. Аналитики предполагают, что российские войска могут готовиться к ограниченному наступлению на Волчанск в ближайшие дни.

В течение 18 и 19 июня российские войска продолжили наземные атаки под Волчанском и к северу от Харькова в районе Липцов. Общая интенсивность боевых действий в этом районе остается высокой. При этом российские пропагандисты жалуются, что украинские войска выдвигают резервы на Харьковское направление для подготовки к дальнейшим контратакам.

Напомним, на Боровском направлении в Харьковской области увеличилось количество вражеских обстрелов. Российские террористы продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и наносить удары по логистическим объектам.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении российские оккупационные войска несут большие потери во время боев за Волчанск – речь идет о более чем 4000 уничтоженных захватчиков. Учитывая это, противник готовится перебросить туда морпехов с Тихоокеанского флота.

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