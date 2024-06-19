Россия готовится перебросить в район Волчанска морпехов с Тихоокеанского флота: что известно

На Харьковском направлении российские оккупационные войска несут большие потери во время боев за Волчанск – речь идет о более чем 4000 уничтоженных захватчиков. Учитывая это, противник готовится перебросить туда морпехов с Тихоокеанского флота.

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Речь идет о бригаде, которая дислоцируется в более чем 9 тысячах километров от места боевых столкновений. Об этом во вторник, 18 июня, в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Он рассказал, что сейчас в Волчанске Силам обороны Украины противостоят 138-я отдельная мотострелковая бригада, 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада и 30-й мотострелковый полк ВС РФ. Однако за полтора месяца боев эти подразделения понесли большие потери.

Именно поэтому военное руководство РФ пытается пополнить ряды оккупантов на этом направлении теми группировками, которые находятся у границ Украины и на территории России.

В частности, речь идет и о подразделениях 155-й отдельной бригады морской пехоты из Тихоокеанского флота и подразделениях, которые относятся к 25-й отдельной мотострелковой бригаде 6 армии из Ленинградского военного округа.

155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты РФ дислоцируется в городе Владивосток и поселке Славянка в Приморском крае. Расстояние до Волчанска оттуда составляет около 9300 км.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты постоянно предпринимают попытки вызволить свои подразделения, которые заблокированы на территории Агрегатного завода в Волчанске Харьковской области. Логистика вражеских солдат, оказавшихся в ловушке, ограничивается сбросами с дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска нарастили "ударный кулак" для наступления на Боровую Харьковской области. От Райгородки до Нововодяного они сконцентрировали до 10 000 военнослужащих и около 450 единиц военной техники, из них 200 артиллерийских систем.

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