Россия нарастила ударный кулак для наступления на Боровую в Харьковской области – DeepState

Российские оккупационные войска нарастили "ударный кулак" для наступления на Борову. От Райгородки до Нововодяного они сконцентрировали до 10 000 военнослужащих и около 450 единиц военной техники, из них 200 артиллерийских систем.

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Эту информацию обнародовали аналитики DeepState. Как отмечается, главной целью наращивания сил является повторение оккупантами прошлогоднего наступления на Боровую.

На этом направлении сейчас действует 3 ОШБр, которая удерживает протяжную линию обороны. Однако враждебные силы преобладают по количеству, используют дополнительные подразделения и активно проводят штурмовые операции по всей линии наступления.

Оккупанты развернули силы 20-й армии в виде 3-й и 144-й дивизий, что представлены 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковыми, 2 танковыми и 2 артиллерийскими. Также привлечены наемники из различных нерегулярных военных подразделений, среди которых "Шторм V", "Черная мамба", "Фиксики" и "ЧВК Патриот". Для поддержания порядка на место было отправлено подразделение БАРС-14.

За последние три недели враг проводит подготовительные мероприятия, включая прощупывание слабых мест в обороне ВСУ. В частности, проходят непрерывные штурмы позиций 3 Отдельной штурмовой бригады. Враг несет потери в личном составе, однако каждую неделю прибывает от 200 до 400 свежемобилизованных россиян, что обеспечивает их пополнение и укрепление группировки.

Пока тактика "мясных штурмов" не привела к значительным успехам у врага, однако это благодаря наличию сильной бригады на обороне на этом участке. Однако важно подчеркнуть, что соотношение сил далеко не равно.

По полученной информации, противник намерен воспроизвести прошлогоднюю стратегию, сначала выйти на линию Надежда-Новогоровка, а затем на Первомайское-Чернещина.

"Исходя из данной ситуации, важно не повторить прошлогодних ошибок, так как уровень управления войсками у кац*пов несколько вырос. Вызывает беспокойство и наличие значительного числа наемников, которых в основном используют для штурмовых, а не оборонительных действий", – пишут аналитики.

Как отмечается, в прошлом году только подкрепление 68-й отдельной бригады с батальоном 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады спасли фронт от провала.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные силы активно атакуют населенный пункт Волчанск Харьковской области. Несмотря на значительные потери, вражеские силы продолжают привлекать к бою подразделения 138-й мотострелковой дивизии шестой армии Ленинградского военного округа.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уже неделю работает на разных точках восточного фронта, в том числе и критических. По его словам, на Покровском направлении сосредоточено подавляющее количество ударных бригад и полков врага.

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