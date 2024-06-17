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Основные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении, продолжаются жестокие бои, – Сырский

Дарья Дурова
War
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Главком Вооруженных сил Александр Сырский

На этом этапе войны против Украины армия Российской Федерации основные усилия сосредоточила на Покровском направлении. Там сконцентрировано подавляющее количество ударных бригад и полков противника.

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Об этом в понедельник, 17 июня, рассказал в Telegram главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он уже почти неделю работает в разных точках восточного фронта, в том числе критических.

"Характер действий противника не изменился. На Купянском, Покровском, Кураховском, Времевском оперативных направлениях проводит активные наступательные действия разной интенсивности, пытаясь прорвать оборону наших войск и захватить важные участки местности или населенные пункты, влияющие на устойчивость нашей обороны", – сообщил генерал-полковник.

Александр Сырский с украинскими военнослужащими

Что касается конкретных населенных пунктов, то жестокие бои продолжаются в районах Глубокого, Часова Яра, Старомайорска, Работино, Крынок, а также островов в прибрежной части левого берега Днепра.

Сырский объяснил, что цель его работы – изучение обстановки, помощь командирам бригад в организации действий, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным вооружением и боеприпасами, усиление резервами и т. п.

"Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться", – считает главком.

Поэтому российские командиры прилагают все усилия, чтобы их войска наступали с большей интенсивностью и расширяли географию боевых действий.

Сырский рассказал об оперативной обстановке
Сырский продолжает работать на востоке Украины

"По всему фронту от Харькова до Крынок наши военнослужащие демонстрируют стойкость, мужество и патриотизм, а главное, веру в нашу победу", – отметил Сырский.

В частности, на днях в Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных сил сам взял в плен четырех российских оккупантов. Этот поступок – яркий пример храбрости и высокого боевого духа. Этот человек непременно заслуживает награды, указал главнокомандующий.

Он поблагодарил всех наших защитников и защитниц, которые ответственно относятся к выполнению своих обязанностей.

"Как никогда раньше, армия нуждается в максимальной поддержке общества во всех смыслах", – подытожил генерал-полковник.

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Как сообщал OBOZ.UA, офицер 59 ОМПБр Сергей Цехоцкий заявил, что на Покровском направлении оккупанты постоянно передислоцируют свои войска в попытках прорвать украинскую оборону.

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