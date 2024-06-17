'Враг передислоцирует войска': офицер рассказал о ситуации на Покровском направлении. Карта

На Покровском направлении оккупанты не имеют достаточно сил для одновременного наступления по всей линии фронта. Поэтому захватчики постоянно передислоцируют свои войска для попыток прорвать нашу оборону.

Об этом рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире Киев24. Тем временем наше командование на Покровском направлении избрало тактику истощения врага.

"Враг постоянно передислоковывает свои войска на тот или иной участок фронта и таким образом пытается прорвать оборону, вклиниться в линию нашей обороны", – сообщил офицер.

Оккупанты проводят комбинированные атаки, нанося удары по разным участкам фронта. В ответ на это ВСУ пытаются максимально истощить врага и нанести ему наибольшие потери.

"Потом перегруппировывается, и бьет в другую точку. То на нас, то на соседей, то направо, то налево. У них нет сил одновременно наступать широким фронтом по всему участку. Наше командование избрало тактику истощения врага", – заявил Сергей Цехоцкий.

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Напомним, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки боев на фронте уничтожили 78 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск РФ. В ряды "груза-200/300" отправили по меньшей мере 1080 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ разбили технику, которой враг строил укрепление вблизи Волчанска на Харьковском направлении. Машины оккупантов, работавших ночью, защитники поразили в 4 км от линии боевого столкновения.

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