ВСУ отминусовали за сутки 1080 оккупантов и 18 ББМ врага – Генштаб

Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте уничтожили 78 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск РФ. В ряды "груза-200/300" отправили по меньшей мере 1080 захватчиков.

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По приблизительным подсчетам, с начала полномасштабной войны на украинской земле положили около 527 390 живой силы страны-агрессора. Данные о вражеских потерях на 17 июня озвучил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки защитники сожгли 18 российских боевых бронированных машин (в общем 15 287), 14 артиллерийских систем (13 927), два танка (7958).

В небе воины сбили восемь враждебных беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 11 167). На земле сожгли еще 24 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 18 991), 12 – специальной техники (2337) врага.

За время с 24 февраля 2024 года Силы обороны сбили 2296 крылатых ракет, 359 самолетов и 326 вертолетов армии РФ, уничтожили 1104 РСЗО, 853 средства ПВО, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку сил агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ разбили технику, которой враг строил укрепления вблизи Волчанска на Харьковском направлении. Машины оккупантов, работавшие ночью, защитники поразили в 4 км от линии боевого столкновения.

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