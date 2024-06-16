Силы обороны разбили технику оккупантов, которая обустраивала окопы близ Волчанска. Фото

Российские захватчики пытаются строить укрепления близ Волчанска. Для обустройства окопов они используют технику, которая работает по ночам.

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Однако это не мешает украинским воинам эту технику систематически уничтожать. О том, сколько техники враг потерял, обустраивая позиции в 4 км от линии боевого столкновения, рассказали в DeepState.

"Враг продолжает обустройство окопов возле Волчанска, но платит за это техникой. На этот раз машины работали в 4 км от ЛБС. Выезжают только ночью в определенные часы, но продолжают копать", – говорится в сообщении.

На геолоцированном снимке, опубликованном в Telegram-канале DeepState, видны три пораженных единицы российской техники. Поражения, указано в сообщении, производились каждую ночь с 10 по 14 июня. При этом даты уничтожения могут быть указаны с незначительной погрешностью.

Напомним, утром 16 июня в Генштабе рассказали, что накануне за сутки ВСУ обезвредили 1160 оккупантов и 58 артсистем армии РФ. Общее количество уничтоженной 15 июня российской техники и вооружений составило 138 единиц.

Также сообщалось, что военная контрразведка СБУ устроила месть оккупантам на Харьковском направлении. За последние две недели на счету контрразведчиков – десятки единиц уничтоженной российской техники.