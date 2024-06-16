Силы обороны разбили технику оккупантов, которая обустраивала окопы близ Волчанска. Фото
Российские захватчики пытаются строить укрепления близ Волчанска. Для обустройства окопов они используют технику, которая работает по ночам.
Однако это не мешает украинским воинам эту технику систематически уничтожать. О том, сколько техники враг потерял, обустраивая позиции в 4 км от линии боевого столкновения, рассказали в DeepState.
"Враг продолжает обустройство окопов возле Волчанска, но платит за это техникой. На этот раз машины работали в 4 км от ЛБС. Выезжают только ночью в определенные часы, но продолжают копать", – говорится в сообщении.
На геолоцированном снимке, опубликованном в Telegram-канале DeepState, видны три пораженных единицы российской техники. Поражения, указано в сообщении, производились каждую ночь с 10 по 14 июня. При этом даты уничтожения могут быть указаны с незначительной погрешностью.
Напомним, утром 16 июня в Генштабе рассказали, что накануне за сутки ВСУ обезвредили 1160 оккупантов и 58 артсистем армии РФ. Общее количество уничтоженной 15 июня российской техники и вооружений составило 138 единиц.
Также сообщалось, что военная контрразведка СБУ устроила месть оккупантам на Харьковском направлении. За последние две недели на счету контрразведчиков – десятки единиц уничтоженной российской техники.
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