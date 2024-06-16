ВСУ обезвредили за сутки 1160 оккупантов и 58 артсистем армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины в течении минувших суток ликвидировали и ранили в боевых столкновениях 1160 российских оккупантов. На сегодня общие потери в войне личного состава армии РФ составляют 526 310.

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Защитники также уничтожили еще 138 единиц военной техники и вооружения захватчиков. Данные о потерях врага на 16 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины обезвредили 58 артиллерийских систем (всего 13 913), шесть боевых бронированных машин (15 269), одну реактивную систему залпового огня (1104) войск агрессора.

В небе бойцы сбили три российских крылатых ракеты (в общем 2296) и 11 беспилотников оперативно-тактического уровня (11 159).

Кроме этого, уничтожены 56 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (18 967), три – специальной техники (2325).

С начала полномасштабной войны Силы обороны отминусовали 7956 танков, 853 средства ПВО, 359 самолетов, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские десантники из 71 ОЕБр уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Синица" армии РФ. Поражение вражеской техники произошло в Харьковской области.

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