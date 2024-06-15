Украинские десантники уничтожили станцию РЭБ 'Синица' противника: видео

Украинские десантники продолжают уничтожать на фронте редкую и дорогую технику российской оккупационной армии. Недавно защитники нанесли огневое поражение по станции радиоэлектронной борьбы "Синица".

Видео дня

Ликвидация вражеской техники произошла в Харьковской области. Об этом Telegram сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

Огневое поражение по станции ​​РЭБ Р-934Б "Синица" противника нанесли десантники 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины. В результате уничтожения техники оккупанты остались без радиоэлектронного прикрытия на одном из участков фронта в Харьковской области.

"Сколько бы вас ни было, где бы вы ни прятались – мы вас найдем и уничтожим", – заявили украинские защитники.

Десантники ликвидировали российскую технику с помощью FPV-дрона.

Террористическая армия РФ использует РЭБ Р-934Б "Синица" для обнаружения, определения направления, координат и радиоэлектронного подавления средств авиационной радиосвязи и систем наведения тактической авиации. Дальность действия такой установки достигает 250 км.

Напомним, зенитчики из 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского показали, как "приземлили" российский дрон-камикадзе "Шахед" в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что спецназовцы Департамента кибербезопасности СБУ вместе с побратимами из Сил обороны поразили российскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк". Стоимость такой РЛС составляет 25 миллионов долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!