В Харьковской области зенитчики морпехов уничтожили российскую 'Герань': эффектное видео

Российские оккупанты регулярно атакуют Украину дронами-камикадзе иранской разработки. Очередной вражеский "Шахед", который россияне переименовали в "Герань", на днях приземлили в Харьковской области.

Видео дня

Метко отработали зенитчики из 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Видео уничтожения появилось на странице подразделения Facebook.

"На днях в Харьковской области зенитчики николаевских морпехов отправили российскую "Герань" сушиться на гербарий", – лаконично прокомментировали события на видео защитники.

На опубликованных кадрах сначала слышно гудение "Шахеда" (или "Герани", как называют этот БпЛА захватчики). Дальше зенитчики производят выстрел – и попадают точно в цель. Поражение дрона-камикадзе воины встречают радостными возгласами.

В конце видео морпехи показали "запчасти", на которые разложил российский дрон-камикадзе выстрел зенитчиков.

Напомним, утром 14 июня россияне пожаловались на взрывы в районе аэродрома "Морозовск". На нем базируются вражеские СУ-24 и Су-34. оккупанты традиционно заявили об "отражении атаки"

Однако уже к вечеру того же дня в сети было опубликовано спутниковое фото аэродрома "Морозовск" в РФ после ночной атаки.

На спутниковых снимках аэродрома до и после атаки беспилотников виден уничтоженный ангар, следы пожара и исчезновение пяти самолетов Су-34.