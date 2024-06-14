Пропали пять самолетов: опубликованы спутниковые фото аэродрома 'Морозовск' в РФ после ночной атаки

В результате удара украинских беспилотников по военному аэродрому "Морозовск" был уничтожен ангар и "исчезли" пять самолетов Су-34. Такой вывод можно сделать из спутниковых фото аэродрома до и после атаки.

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Дроны атаковали Ростовскую область в ночь на 14 июня. Спутниковые кадры последствий удара показал OSINT-аналитик Брэди Африк.

На спутниковых снимках аэродрома до и после атаки беспилотников виден уничтоженный ангар, следы пожара и исчезновение пяти самолетов Су-34.

На аэродроме базируется 559 гвардейский авиационный полк РФ, в распоряжении которого истребители Су-34, Су-24 и Су-24М. Именно эти самолеты оккупанты используют нанесение авиаударов по Украине.

Власти Ростовской области уверяли, что силы ПВО якобы успешно отразили массовую атаку украинских беспилотников на территории области, никто не пострадал, а "последствия на земле уточняются". Их губернатор Василий Голубев только признал, что из-за атаки дронов исчезло электроснабжение в некоторых населенных пунктах Морозовского района.

На самом деле один из БПЛА попал в электроподстанцию на улице Луначарского, в результате чего возник пожар, и весь город был обесточен.

В минобороны РФ заявили, что за ночь сбили над Ростовской областью 70 беспилотников. О попадании по аэродрому российские военные преступники ничего не сказали.

Это далеко не первое попадание по этому российскому аэроддрому. Напомним, как в результате атаки на аэродром "Морозовск", которую провела СБУ вместе с Силами обороны в ночь на 5 апреля, было уничтожено по меньшей мере шесть вражеских самолетов, и еще восемь получили значительные повреждения.

К сожалению, военные РФ как тараканы. Это они демонстрировали в херсонской Чернобаевке, и это сейчас демонстрируют в Морозовске.

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