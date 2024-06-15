Военная контрразведка СБУ устроила месть оккупантам на Харьковском направлении: десятки уничтоженной техники. Видео

Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на севере Харьковщины. За последние две недели контрразведчики СБУ уничтожили 24 единицы тяжелого вооружения РФ, еще десятки единиц были поражены в сотрудничестве с артиллеристами Сил обороны.

Видео дня

На артснарядах, которые несли оккупантам смерть, спецназовцы напоминали, за что мстят: за разрушенный Харьков, сожженных в харьковском "Эпицентре" гражданских, погибших в боях побратимов. Видео боевой работы контрразведки СБУ опубликовано в Telegram-канале Службы.

"Военная контрразведка СБУ устраивает месть оккупантам на Харьковском направлении", – говорится в подписи к видео.

А мстить оккупантам у украинских воинов есть причины. Видео начинается с кадров, на которых защитник оставляет подпись на артснарядах. На них оккупантам напомнили и о разрушенном, но несгибаемом Харькове, о десятках гражданских, сгоревших в харьковском "Эпицентре" после российского удара, об украинских воинах, отдавших жизнь, сдерживая агрессора, и о многом другом.

"Надписи на артиллерийских снарядах от наших воинов напомнили оккупантам, за какие преступления они будут умирать. И мы продолжим уничтожать врагов до полной Победы!" – заверили в СБУ.

Месть в исполнении контрразведчиков СБУ удалась на славу. За последние две недели воины Департамента военной контрразведки СБУ уничтожили:

7 танков,

5 ББМ,

3 РСЗО,

9 артиллерийских систем,

4 миномета,

3 ПТРК,

8 автомобилей,

3 грузовика.

Сокрушительные удары они также нанесли по 35 огневых позициям и укреплениям оккупантов, а также по составу с боеприпасами, расчету FPV-дронов и 2 "антидроновых" расчетах.

Уничтожены также комплекс РЭБ "Поле-21" и антенна системы радиоэлектронной борьбы, 4 антенны связи, 2 FPV-антенны, 1 антенна РЭР, 3 камеры видеонаблюдения и "Муром-М".

Не менее плодотворной оказалась и совместная работа с артиллеристами сил обороны. Спецназовцы скорректировали артогонь и помогли поразить еще 51 единицу военной техники России и вооружения.

Напомним, утром 14 июня россияне пожаловались на взрывы в районе аэродрома "Морозовск". На нем базируются враждебные СУ-24 и Су-34. оккупанты традиционно заявили об "отражении атаки"

Однако уже к вечеру того же дня в сети было опубликовано спутниковое фото аэродрома "Морозовск" в РФ после ночной атаки.

На спутниковых снимках аэродрома до и после атаки беспилотников виден уничтоженный ангар, следы пожара и исчезновение пяти самолетов Су-34.