Враг бросает в бой в Волчанске подразделения 138-й мотострелковой дивизии: в ОТГВ 'Харьков' рассказали о ситуации

Российские оккупационные силы активно атакуют населенный пункт Волчанск Харьковской области. Несмотря на значительные потери, вражеские силы продолжают привлекать к бою подразделения 138-й мотострелковой дивизии шестой армии Ленинградского военного округа.

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Об этом сообщил Юрий Повх, спикер ОТГВ "Харьков", в рамках общенационального телемарафона "Единые новости". По его словам, сейчас ситуация на этом направлении сложная, но контролируемая.

"На Харьковском направлении продолжаются атаки российских войск, в частности в Волчанске. Там враг, несмотря на потери, продолжает бросать в бой подразделения 138-й мотострелковой дивизии шестой армии Ленинградского военного округа", – отметил Повх.

По его словам, за прошедшие сутки на этом участке фронта было зафиксировано шесть боевых столкновений, девять авиационных ударов, 19 атак дронами-камикадзе и 279 вражеских обстрелов. В результате этого враг понес потери в 175 человек.

"Нужно отдать должное нашей героической пехоте, которая удерживает позиции. Дело в том, что враг не жалеет боеприпасов, не жалеет авиационных боеприпасов. Следовательно, обстановка достаточно сложная, но контролируемая", – добавил спикер ОТГВ "Харьков".

Ранее в Генштабе сообщили, что в понедельник, 17 июня, самая большая активность войск РФ фиксируется на Покровском направлении. Силы обороны делают все для предотвращения продвижения врага в глубину территории Украины. Кроме того, оккупанты несколько активизировались на Харьковском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уже неделю работает в разных точках восточного фронта, в том числе и критических. По его словам, на Покровском направлении сосредоточено подавляющее количество ударных бригад и полков врага.

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