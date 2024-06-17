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Оккупанты активизировались на Харьковском направлении, на Покровском не сбавляют темпа наступления – Генштаб

Анна Паскевич
War
3 минуты
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Оккупанты активизировались на Харьковском направлении, на Покровском не сбавляют темпа наступления – Генштаб

В понедельник, 17 июня, самая большая активность войск РФ фиксируется на Покровском направлении. Силы обороны делают все для предотвращения продвижения врага в глубину территории Украины. Кроме того, оккупанты несколько активизировались на Харьковском направлении.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 13:00 понедельника. Как отмечается, в течение текущих суток количество боевых столкновений на фронте увеличилось до 52.

Оккупанты активизировались на Харьковском направлении, на Покровском не сбавляют темпа наступления – Генштаб

На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались, информировали в Генштабе. Там произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска. Ситуация динамична.

Противник пытается потеснить украинские подразделения с занятых позиций при поддержке авиации. Сбросил на город два КАБа. Еще тремя КАБами враг ударил по району Липцев и одной – неподалеку от Захаровки. Авиаударов наносит с воздушного пространства РФ со стороны Белгорода и Шебекино.

Оккупанты активизировались на Харьковском направлении, на Покровском не сбавляют темпа наступления – Генштаб

На Купянском направлении воины Сил обороны отразили четыре атаки, еще одна продолжается. Бои прошли у Песчаного, Грековки и Макеевки. Оккупанты несут потери, данные уточняются, отметили в Генштабе.

Оккупанты активизировались на Харьковском направлении, на Покровском не сбавляют темпа наступления – Генштаб

На Северском направлении с начала суток противник пытается прорвать оборону в районах Иванодарьевки и Раздоловки, где ведутся бои. Атака у села Выемка отбита.

Оккупанты активизировались на Харьковском направлении, на Покровском не сбавляют темпа наступления – Генштаб

На Покровском направлении противник не сбавляет интенсивности наступательных действий. Концентрирует усилия в районах Новоалександровки и Евгеновки, где в настоящее время продолжаются бои в восьми локациях. В общей сложности на этом направлении сегодня уже произошло 20 атак.

На Кураховском направлении тоже ведутся бои. С начала суток у Георгиевки, Парасковьевки и Красногоровки зафиксировано пять противостояний. Возле последней еще одно продолжается.

Оккупанты активизировались на Харьковском направлении, на Покровском не сбавляют темпа наступления – Генштаб

На Времовском направлении захватчики пытались безуспешно штурмовать ВСУ возле Старомайорского.

Оккупанты активизировались на Харьковском направлении, на Покровском не сбавляют темпа наступления – Генштаб

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал украинских защитников на левобережье Днепра, успеха не имел.

Оккупанты активизировались на Харьковском направлении, на Покровском не сбавляют темпа наступления – Генштаб

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела, заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уже неделю работает на разных точках восточного фронта, в том числе и критических. По его словам, на Покровском направлении сосредоточено подавляющее количество ударных бригад и полков врага.

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