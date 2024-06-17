Оккупанты активизировались на Харьковском направлении, на Покровском не сбавляют темпа наступления – Генштаб

В понедельник, 17 июня, самая большая активность войск РФ фиксируется на Покровском направлении. Силы обороны делают все для предотвращения продвижения врага в глубину территории Украины. Кроме того, оккупанты несколько активизировались на Харьковском направлении.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 13:00 понедельника. Как отмечается, в течение текущих суток количество боевых столкновений на фронте увеличилось до 52.

На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались, информировали в Генштабе. Там произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска. Ситуация динамична.

Противник пытается потеснить украинские подразделения с занятых позиций при поддержке авиации. Сбросил на город два КАБа. Еще тремя КАБами враг ударил по району Липцев и одной – неподалеку от Захаровки. Авиаударов наносит с воздушного пространства РФ со стороны Белгорода и Шебекино.

На Купянском направлении воины Сил обороны отразили четыре атаки, еще одна продолжается. Бои прошли у Песчаного, Грековки и Макеевки. Оккупанты несут потери, данные уточняются, отметили в Генштабе.

На Северском направлении с начала суток противник пытается прорвать оборону в районах Иванодарьевки и Раздоловки, где ведутся бои. Атака у села Выемка отбита.

На Покровском направлении противник не сбавляет интенсивности наступательных действий. Концентрирует усилия в районах Новоалександровки и Евгеновки, где в настоящее время продолжаются бои в восьми локациях. В общей сложности на этом направлении сегодня уже произошло 20 атак.

На Кураховском направлении тоже ведутся бои. С начала суток у Георгиевки, Парасковьевки и Красногоровки зафиксировано пять противостояний. Возле последней еще одно продолжается.

На Времовском направлении захватчики пытались безуспешно штурмовать ВСУ возле Старомайорского.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал украинских защитников на левобережье Днепра, успеха не имел.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела, заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уже неделю работает на разных точках восточного фронта, в том числе и критических. По его словам, на Покровском направлении сосредоточено подавляющее количество ударных бригад и полков врага.

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