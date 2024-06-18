Оккупанты в окружении в Волчанске на территории агрегатного завода: в DeepState оценили ситуацию

Российские оккупанты постоянно предпринимают попытки освободить свои подразделения, которые заблокированы на территории Агрегатного завода в Волчанске в Харьковской области. Логистика вражеских солдат, оказавшихся в ловушке, ограничивается сбросами с дронов.

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О ситуации в эфире "Киев 24" рассказал соучредитель карты боевых действий Deep State Роман Погорелый. Несмотря на единичные случаи прорывов россиян, чтобы доставить провизию, логистика врага нарушена.

"Она состоит только из того, что им доставляют из дронов. Но речь идет не о такой блокаде, что ни шагу назад, ни шагу вперед, а держится под огневым контролем, они там сидят и наши бойцы делают все возможное, чтобы они там сдохли", – объяснил аналитик.

Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники заблокировали на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области подразделения оккупантов. Россияне уже несколько дней тщетно пытаются помочь своим, в то время как те находятся под постоянными ударами украинских авиабомб и артиллерии.

Число раненых и ликвидированных захватчиков там растет. Подвоз медикаментов и запасов для них невозможен.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинский журналист Юрий Бутусов показал допрос оккупанта, которого взяли в плен в Волчанске Харьковской области. Он четырежды отсидел в тюрьме. Подписавшись на участие в войне против Украины, он думал сократить очередной срок, а получил от командиров указание: "подорваться" или "стреляться".

– Украинцы морпехи из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского показали, как захватили в плен одного из российских оккупантов под Волчанском Харьковской области. Защитники призвали других захватчиков последовать его примеру, чтобы сохранить жизнь.

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