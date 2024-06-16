Было много 'двухсотых' и 'трехсотых': пленный оккупант рассказал о штурме Волчанска. Видео

На кадрах – уроженец Архангельска Терехов Вадим Сергеевич, 27.08.1985 г. р. В рядах 128-й штурмовой бригады "Шторм V" ему дали позывной "Финист". Позже, говорит, соединение присоединили к 26-му танковому полку.

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По его словам, впервые он сидел еще "по малолетке", а до этого времени – уже четыре раза. Последняя его "ходка" на зону была за то, что "причинил тяжкий вред здоровью" начальнику Росгвардии в звании полковника и подоспевшей ему подмоге – полковнику ФСИН и начальнику ФМС Новодвинска.

Оккупант утверждает, что его "держали в одиночной камере штрафного изолятора как особо опасного преступника": дали пять лет строгого режима и обещали "еще 15 сверху".

Но потом вербовщики минобороны рассказали ему про несложную службу, если подпишет контракт до конца путинской "СВО". Так зэк поехал штурмовать украинский Волчанск. В случае угрозы плена ему дали наставление убить себя, но он это счел "дуростью".

"Либо взрывать себя, либо сразу стреляться… Это дурость. Почему я должен лишать себя жизни?" – заявил захватчик.

Он признался, как подразделения армии РФ, попав в город на Харьковщине, перемешались "муравейником", бегали под своими же снарядами и артобстрелами со стороны ВСУ. Рассказал, как через множество "двухсотых" и "трехсотых" пробирался к дому, где командир приказал ему "держать оборону", а потом очнулся в плену.

"Сидел в доме, ко мне так никто и не пришел. Стемнело. Начались прилеты, меня контузило, завалило стенами и балками. Очнулся от того, что кто-то где-то разговаривает… Вот ваши ребята были, спасли меня из-под завала", –

подытожил оккупант.

Как сообщал OBOZ.UA, российского оккупанта Павла Гугуева арестовали за интервью в украинском плену. Военный суд в Москве выдвинул ему обвинение в "конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами".

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