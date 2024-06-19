Пытаются найти 'слабые места': оккупанты увеличили количество обстрелов на Боровском направлении, – Синегубов

На Боровском направлении в Харьковской области увеличилось количество вражеских обстрелов. Российские террористы продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и наносить удары по логистическим объектам.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что Боровское направление рассматривается как потенциально опасное.

"Боровское направление рассматриваем как потенциально опасное, так же как и север нашей области, как и Купянское направление. Есть информация от наших военных о формировании определенной ударной группировки. Это не первый раз, это происходит на протяжении последнего года. И они (россияне – Ред.) рассматривают и всеми своими действиями демонстрируют, что это направление они считают для себя перспективным, – сказал Олег Синегубов.

По его словам, в последние дни фиксируется усиление обстрелов как самой Боровой, так и других населенных пунктов общины. Несмотря на большие потери, россияне еженедельно пополняют свой личный состав.

"Враг теряет личный состав, но еженедельно прибывают свежемобилизованные. Усилия окупантов не дают результатов, ведь ВСУ держат позиции", - подчеркнул Синегубов.

Вместе с тем глава ОВА сообщил, что из-за интенсивности вражеских атак из Боровской общины планируют принудительно эвакуировать детей.

"Должны максимально обезопасить гражданское население, а особенно – семьи с детьми", – подчеркнул руководитель ОВА.

По его словам, сейчас на территории Боровской общины в общей сложности проживает 580 детей. Эвакуировать семьи с детьми планируют из пяти населенных пунктов общества.

"Рассматриваем возможность принудительной эвакуации 33 детей из 5 населенных пунктов "оранжевой зоны": Загрызовое, Богуславка, Шейковка, Малиевка, Новая Кругляковка. Рассмотрим этот вопрос на Совете обороны области", - сообщил глава администрации.

Также с территории общины эвакуировали 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них 3 ребенка эвакуированы в Волынскую область, 2 ребенка — в Харьков, 4 ребенка в Изюм, 1 ребенок в Закарпатскую область.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации 3-й отдельной штурмовой бригады, враг усиливает атаки, чтобы выйти на границы Луганщины. Ближайшая задача окупантов – выйти до н. п. Чернещина – Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая.

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