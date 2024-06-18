'Враг бросает на штурм целые взводы и роты': в 3-й штурмовой бригаде рассказали о ситуации на границе Харьковщины и Луганщины

На участке фронта в Харьковской области российские кафиры активизировали атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. На штурмы украинских позиций враг бросает целые взводы и роты личного состава.

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Об этом рассказали в Третьей штурмовой бригаде. Военные сообщают об интенсивном наступлении россиян.

оккупанты пытаются прорваться в населенный пункт Борова, отметили штурмовики.

"Полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, граничащая с Луганщиной - сегодня один из самых интенсивных участков наступления врага. Ближайшая задача оккупантов - выйти в населенные пункты Чернещина-Первомайское, с последующим захватом н.п. Борова", - говорится в сообщении.

На этом участке фронта захватчики сосредоточили силы 20-й армии России. Они наступают танковыми полками, привлекают значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ПВК и спецназовцев. Также оккупанты применяют FPV-дроны, КАБы и химическое оружие.

Штурмовики отмечают, что с мая на этом участке ликвидировали уже 1068 окупантов, еще по меньшей мере 2292 удалось "затрехсотить". Однако эти потери враг еженедельно компенсирует пополнением по 250 – 400 окупантов, которых по сути бросает на "мясные штурмы".

"На штурмы наших позиций противник бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат ВС РФ еженедельно", – говорится в сообщении.

Но, несмотря на преобладающее количество врага и отсутствие резервов, Третья штурмовая бригада продолжает уже более месяца удерживать определенные рубежи.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW сообщили, что 16-17 июня на Харьковском направлении продолжались бои к северу и северо-востоку от областного центра, Силы обороны провели ряд контратак. В то же время враг продолжает опрокидывать на эти участки подкрепления – в последнее время морпехов, которые до этого базировались под Донецком.

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