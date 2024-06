ВСУ проводят контратаки на Харьковщине, враг перебрасывает усиление: в ISW оценили ситуацию. Карта

На Харьковском направлении 16-17 июня продолжались бои к северу и северо-востоку от областного центра. Силы обороны провели ряд контратак, ликвидируя российских оккупантов и их технику.

Видео дня

В то же время враг продолжает перебрасывать на эти участки подкрепления – в последнее время в виде морпехов, которые до этого базировались под Донецком. О ситуации сообщил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Несколько дней назад российские источники опубликовали геолокационные кадры, показывающие, как ВС РФ отражают украинскую контратаку в северо-западном Глубоком (к северу от Харькова). Блогеры жаловались, что ВСУ начали механизированные контратаки вблизи этого населенного пункта, атаковав с направления Тихого (к северо-востоку от облцентра) и вблизи Агрегатного завода в районе Волчанска (к северо-востоку).

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Липцев, вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов. Оккупанты заявляли о продвижении на 300 метров в Волчанском направлении.

Украинский военный официальный подтвердил, что командование захватчиков передислоцирует части 155-й отдельной морской пехотной бригады ВС РФ на направление Липцев, вероятно, из района к западу и юго-западу от Донецка.

17 июня спикер Харьковской группировки войск ВСУ полковник Юрий Повх добавил, что российские оккупанты перебросили туда части 155-й бригады, а также 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус Ленинградского военного округа) для замены потерявших боеспособность подразделений.

Также недавно российский источник подтвердил, что подразделения 155-й бригады российских морпехов действовали близ Волчанска.

В ISW считают, что сообщение о появлении этих элементов в районе Волчанска свидетельствует о возможной передислокации российских сил с одного из направлений в Донецкой области на Харьковское для усиления там оккупационной группировки.

Повх добавил, что примерно с 12-13 июня для поддержки на Волчанском направлении враг стягивал дополнительные воинские части в виде подразделений 138-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, город Волчанск на севере Харьковской области, за который идут ожесточенные бои, показали с высоты. Войска РФ ведут по нему активные обстрелы, разными видами оружия выжигая населенный пункт.

