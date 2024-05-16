Оккупанты выжигают Волчанск: бои в городе показали с высоты. Фото

Город Волчанск на севере Харьковской области, за который идут ожесточенные бои, показали с высоты. Войска Российской Федерации ведут по его территории активные обстрелы, применяя разные виды оружия.

Снимки сделаны дронами украинской аэроразведки. Кадры в четверг, 16 мая, опубликовал Telegram-канал "НІП "Тиск".

На фотографиях видно десятки очагов пожаров, возникших после прилетов, и густой дым над городом.

"Панорама боев за Волчанск, который стал местом отражения основного удара российского наступления на Харьковщине", – написал Telegram-канал.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке (по состоянию на 13:30 четверга) отмечал, что по Волчанску 16 мая работала российская авиация.

В сводке оперативной обстановки на 16:50 в ГШ ВСУ рассказали, что враг штурмовал украинские войска в Волчанске и атаковал Липцы с воздуха.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ГПСУ показали эксклюзивное видео из Волчанска. Наши защитники из Государственной пограничной службы прорывались под огнем противника на усиление подразделений Сил обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!