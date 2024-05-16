Интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта: в Генштабе рассказали о ситуации

Интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта – особая активность российских кафиров зафиксирована на Краматорском и Покровском направлениях. За эти сутки уже было зафиксировано 58 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 13:30 четверга, 16 мая. На Харьковском направлении враг атаковал в направлении населенного пункта Старица и нанес ракетные удары по Харькову и Старой Водолаге. Населённые пункты Вильча, Волчанск и Старица потерпели удары вражеской авиации. Со своей стороны украинские военные устроили контратаки в районе города Волчанск.

На Купянском направлении было зафиксировано три боевых столкновения в районах Синьковки, Ивановки и Берестового, а на Лиманском направлении – два боевых столкновения в районе Новосадового.

На Северском направлении количество вражеских атак возросло до трех, столкновения произошли возле Звановки и Раздолевки.

На Краматорском направлении оккупационные войска десять раз пытались атаковать позиции украинских защитников в районах Григорьевки, Клещиевки и Андреевки.

На Покровском направлении с начала суток было проведено двадцать атак, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Нетайлово и Уманское. Здесь сейчас захватчики наиболее активны.

На Кураховском направлении ВСУ успешно отразили семь атак в районах Красногоровки, Новоалександровки, Новомихайлики и Константиновки.

На Времивском направлении захватчики предприняли шесть попыток штурмовать украинские позиции вблизи Никольского и Урожайного, а также при поддержке авиации возле Старомайорского. Удачи противник не имел.

На Приднепровском направлении захватчики пять раз атаковали близ Кринок, где понесли потери, данные уточняются. Также враг нанес авиационный удар в районе города Херсона.

В других направлениях ситуация остается без особых изменений.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины в Харьковской области осуществляют зачистку северной части Волчанска и самого города. Украинские военные работают над стабилизацией ситуации, наносят врагу огневые удары и не позволяют российским оккупационным войскам закрепиться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине враг продолжает атаковать Силы обороны вдоль почти всей линии фронта. На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла, а основные усилия оккупанты сосредоточивают на Покровском и Купянском направлениях.

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