Генштаб: враг штурмует украинские войска в Волчанске и атакует Липцы с воздуха

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на фронте – в частности, враг штурмует украинские войска в Волчанске и атакует Липцы с воздуха. В настоящее время наибольшая активность наблюдается в Покровском направлении.

Украинские воины удерживают линию обороны и жестко отвечают на действия захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:50 четверга, 16 мая.

За сегодняшний день количество боеприкосновений возросло до 79.

Боевые столкновения в Харьковской области продолжаются, и с начала суток российские вражеские силы пять раз атаковали позиции наших войск. Особенно активность ощущается на Покровском направлении, где противник пытается прорвать оборону у города Волчанск и нанес ракетный удар по Липке. Также были обстрелы авиацией в Веселом и Удях.

В результате этих боевых действий враг потерял 35 военных, а также наши военные уничтожили 14 единиц вражеской техники.

На Купянском направлении добавилась еще одна атака врага. По состоянию на это время в общей сложности здесь произошло четыре боестолкновения. На Лиманском направлении было пять атак, одна из которых продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении вражеские силы 13 раз пытались прорвать оборону, в том числе нанесли авиационный удар во Временном Яру. На Покровском направлении количество столкновений возросло до 30, а у Уманского были обстрелы авиацией.

На Кураховском направлении русские войска восемь раз пытались провести штурмовые действия, но были отражены вблизи Константиновки, Новомихайловки и Красногоровки. На Времивском направлении также было восемь попыток вытеснить наши позиции, но враг был отбит у Старомайорского, Никольского и Урожайного.

На Приднепровском направлении оккупанты не прекращают попыток вытеснить наших защитников из Крынок и шесть раз атаковали позиции, после чего отступили.

В других направлениях обстановка остается стабильной. Наши военные продолжают сдерживать врага по всей линии фронта и наносят ему максимальные потери.