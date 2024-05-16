Прорываются под огнем врага на усиление: в ГПСУ показали эксклюзивное видео из Волчанска

В сети показали эксклюзивное видео из Волчанска в Харьковской области, которое демонстрирует, как работают бойцы из состава пограничной службы. На кадрах они прорываются под огнем противника на усиление остальных подразделений Сил обороны.

Соответствующий ролик опубликовала пресс-служба ГПСУ. "Эксклюзивные кадры боев за Волчанск от пограничников", – говорится в сообщении.

На кадрах показаны бойцы ГПСУ, которые прорываются через огонь противника, чтобы прибыть на помощь своим товарищам.

Пограничники в составе Сил обороны сражаются с врагом в этом направлении.

"Брат за брата! Держим строй!" – отметили украинские защитники.

Следует отметить, что российские оккупационные войска захватили в Волчанске Харьковской области в заложники гражданских. Они не разрешали местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы.

Силы обороны Украины в Харьковской области осуществляют зачистку северной части Волчанская и самого города. Украинские военные работают над стабилизацией ситуации, наносят врагу огневые удары и не позволяют российским оккупационным войскам закрепиться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине враг продолжает атаковать Силы обороны вдоль почти всей линии фронта. На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла, а основные усилия оккупанты сосредоточивают на Покровском и Купянском направлениях.

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