Оккупанты расстреляли мирного жителя Волчанска, отказавшегося выполнять их приказы – МВД

Российские оккупационные войска захватили в Волчанске Харьковской области в заложники мирных людей. Они не разрешали жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы.

Уже известно о первых расстрелах гражданских лиц российскими военными. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до сегодняшнего дня на том участке продолжалась эвакуация – Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей, несмотря на все угрозы и под обстрелами.

"По состоянию на данный момент, по оперативной информации, российские военные, пытавшиеся закрепиться в городе, не разрешали местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы. Известно о первых расстрелах гражданских российскими военными", – подчеркнул Клименко.

В частности, один из жителей Волчанска, попытавшись скрыться пешком и отказавшись выполнять приказы оккупантов, был убит россиянами.

Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области начали уголовное расследование по фактам нарушения правил и обычаев войны.

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, пытаясь обеспечить безопасность и дальнейшую эвакуацию людей, несмотря на интенсивные военные столкновения.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины в Харьковской области осуществляют зачистку северной части Волчанска и самого города. Украинские военные работают над стабилизацией ситуации, наносят врагу огневые удары и не позволяют российским оккупационным войскам закрепиться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине враг продолжает атаковать Силы обороны почти вдоль всей линии фронта. На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла, а основные усилия оккупанты сосредоточивают на Покровском и Купянском направлениях.

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