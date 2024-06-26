Уничтожают технику и оккупантов: в Нацгвардии показали, как превращают логистику врага на Харьковщине в 'ад'. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать технику и личный состав оккупантов. В Нацгвардии показали, как превращают логистику врага на Харьковщине в "ад".

Видео дня

Видео было опубликовано в Telegram-канале командующего НГУ Александра Пивненко. Таким образом украинские защитники замедляют продвижение российских войск.

"Как выглядит логистика противника в Харьковской области. На видео небольшой фрагмент дороги, по которой оккупанты осуществляют основные задачи", – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что на небольшом участке – метров в 200 – дороги четыре уничтоженных автомобиля, минимум четыре убитых российских солдата и разорванный неустановленный броневик на гусеницах.

"Так выглядит почти весь логистический маршрут. Наши бойцы-спецназовцы Нацгвардии делают для россиян ад", – резюмирует ситуацию Пивненко.

Напомним, за неполных 10 дней вдоль линии фронта нацгвардейцы уничтожили около 40 военных целей врага, минусовали и живую силу. Украинские военные продолжают наносить удары по логистическим путям, которые использует враг на севере Харьковщины: там захватчики регулярно теряют автотранспорт. Не менее плодотворно работают воины и по другим направлениям.

Как сообщал OBOZ.UA, разрешение украинским военным ограниченно бить западным оружием по России позволило уменьшить террор оккупантов в Харькове. Кроме того, армия страны-агрессора больше не чувствует себя в безопасности за линией государственной границы.

Ранее издание Associated Press писало, что в конце мая 2024 года 90 тысяч оккупантов готовились к новому наступлению на границе с Украиной. Именно в этот момент США разрешили бить по РФ своим оружием. В результате были уничтожены целые колонны оккупантов, которые двигались в сторону границы с Украиной.

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