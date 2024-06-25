'Враг маневрирует и оттягивает силы': военный сказал, что изменили удары западным оружием по РФ

Разрешение украинским военным ограниченно бить западным оружием по России дал возможность уменьшить террор оккупантов по Харькову. Кроме того, армия страны-агрессора больше не чувствует себя в безопасности за линией государственной границы.

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Об этом сказал Юрий Федоренко – командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в интервью "Эспрессо". Военный отметил, что количество обстрелов Россией гражданских объектов в Харькове в разы уменьшилось, а это означается что жертв и пострадавших украинцев стало меньше.

По его словам, в разрешении западных государств на применение предоставленного ими оружия для ударов по территории РФ есть две важные составляющие.

"Первая – количество обстрелов города Харьков снизилось в разы после выдачи этих разрешений. А это значит, что инфраструктура и главное – гражданское население меньше находится под огневым воздействием врага, меньше погибших, меньше раненых", – отметил Федоренко.

Таким шагом Запад дал возможность немного уменьшить российский террор, конкретно по Харькову.

Кроме того, как подчеркнул военнослужащий, войска России больше не чувствуют себя в безопасности за линией государственной границы, как это было раньше. Теперь враг вынужден маневрировать, оттягивать свои силы и средства в безопасные места.

"Логистическое плечо автоматически возрастает в разы, а чем длиннее логистическое плечо накопления прохождения линии государственной границы, тем больше у нас способности и возможности своевременно его обнаружить и нанести объединение огневых воздействий – артиллерия, высокоточное оружие и, конечно, средства БПЛА, которые стали неотъемлемой составляющей современной войны", – продолжил он.

Военный добавил, что очень важно, чтобы Запад дал разрешение бить по военным объектам российской террористической армии на всей территории РФ, а также по предприятиям, которые перерабатывают нефтепродукты. За счет этого финансируется военно-промышленный комплекс РФ, а соответственно и группировка войск, которая ведет боевые действия против Украины.

Также он высказал мнение, что после получения от партнеров современных истребителей, ВСУ смогут прекратить воздушный террор войск России, уничтожая авиацию, которая атакует Украину авиабомбами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– как пишет Associated Press, в конце мая 2024 года 90 тысяч оккупантов готовились к новому наступлению на границе с Украиной. Именно в этот момент США разрешили бить по РФ своим оружием. В результате были уничтожены целые колонны оккупантов, которые двигались в сторону границы с Украиной.

– Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров дать разрешение на нанесение ударов по военным аэродромам РФ и уничтожение боевой авиации оккупантов. Она терроризирует всю территорию Украины и, в частности, город Харьков.

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