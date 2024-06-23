'Российскую боевую авиацию нужно уничтожать': Зеленский заявил, что ждет разрешения партнеров бить по аэродромам РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров дать разрешение на нанесение ударов по военным аэродромам РФ и уничтожение боевой авиации оккупантов. Она терроризирует всю территорию Украины и, в частности, город Харьков.

Видео дня

Соответствующий призыв гарант озвучил в вечернем обращении к украинцам по итогам дня 23 июня, опубликованном в Telegram. Он отметил необходимость обезопасить людей и жизнь в целом от российского террора.

"Каждый день Харьков страдает от этого российского террора. И каждый день мы повторяем: российскую боевую авиацию, которая наносит эти удары, и не только по Харькову, по другим нашим городам, по нашим общинам, по нашим фронтовым позициям, – российскую боевую авиацию надо уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые только эффективны", – подчеркнул Зеленский.

"Бить по российским аэродромам – тоже, это вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с нашими партнерами – решение безопасности", – призвал президент.

Глава государства проинформировал, что в Харькове уже возобновили электроснабжение. После удара российских бомб 23 июня часть города осталась без света, остановились метро и электротранспорт.

"Всем нашим ремонтным бригадам, каждому и каждой, кто был привлечен к возобновлению энергоснабжения, местным и областным властям. Я хочу поблагодарить за реагирование скорое, за помощь людям. К сожалению, 12 раненых, к сожалению, один человек сегодня погиб. Мои соболезнования родным, мои соболезнования всем близким", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что недавнее согласование ударов по российской территории – вблизи границы – позволило уничтожить часть российского террористического потенциала.

"Нужно обезопасить людей и жизнь полностью от российского террора – нужно больше дальнобойности, нужно соответствующее оружие для украинцев. И мы работаем над этим с партнерами – мы делаем все, чтобы приблизить решение", – заверил президент.

По его словам, следующие недели июня и первой половины июля должны стать для Украины достаточно результативными.

"Мы уже получили решение о новых "Петриотах" для Украины и готовим продолжение, мы работаем над поставками еще систем ПВО. И дальнобойность сейчас – это вопрос не только о том, чего мы можем достичь на поле боя, но и о том, когда вообще завершится война. Чем больше мы можем, тем быстрее удастся принудить Россию к справедливому миру", – отметил украинский лидер.

О международной работе

Зеленский отметил важный результат на этой неделе – присоединение к коммюнике Саммита мира еще шести участников.

"Это четкий сигнал, что нам удалось убедить мир в возможности мира – и именно справедливого мира. Будет еще больше подписей под коммюнике – наша команда сейчас работает над этим. И тоже постепенно мы готовим работу в группах – по пунктам Формулы мира", – рассказал глава страны.

Он отметил, что сейчас наше государство готовится к новому результату в отношениях с Евросоюзом.

"ЕС уже утвердил переговорную рамку для Украины, и 25 июня мы ожидаем фактического начала переговоров – правительственная делегация Украины будет в Брюсселе именно для этого. Реально историческая неделя. Десятилетие Украина как раз к этому шла", – подчеркнул украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский сообщил, что только с начала июня 2024 года россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб. Около 700 из них только против Харьковщины.

– Президент Украины сообщил, что к итоговому коммюнике инаугурационного Саммита мира в Швейцарии присоединились еще два государства – Барбадос и Республика Маршалловы Острова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!