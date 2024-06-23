'Это абсолютно просчитанный террор': Зеленский сказал, сколько КАБов выпустили россияне по Украине в июне

Только с начала июня 2024 года россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб. Около 700 из них только против Харьковщины.

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Об этом в традиционном обращении сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что это не что иное, как абсолютно просчитанный террор россиян против нашей страны.

Президент добавил, что такие российские удары наносятся и по Донбассу, и по другим нашим прифронтовым и приграничным регионам просто ежедневно.

По словам Зеленского, сейчас Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в том числе российскую боевую авиацию там, где она есть.

"Нужен этот шаг. Я благодарен всем партнерам, благодарен Америке за сильное решение, которое помогло нам стабилизировать ситуацию в приграничные Харьковщины - мы получили возможность уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы и скопления российских оккупантов. Такие решения нужно продолжать", - добавил президент. .

Он подчеркнул, что значительное снижение российского ракетного террора против Харькова и области доказывает, что это абсолютно реально – обезопасить украинские города и общины от российских бомб.

"Поэтому современные системы ПВО для Украины и ускорение тренировки наших пилотов для F-16, и, что особенно важно, достаточная дальнобойность нашего оружия – это то, что действительно необходимо. Необходимо исключительно для защиты жизни. Я благодарю всех в мире, кто нас в этом поддерживает. Российский террор должен проиграть. Это интерес каждого, кто хочет жить в мире без войны, которую террористы всегда распространяют", – резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что ночью 22 июня российские террористы нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области. Целью неприятеля стала гражданская инфраструктура. В результате атаки частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений.

Как сообщал сообщал OBOZ.UA, днем в субботу, 22 июня, Харьков вздрогнул от нескольких взрывов. Было попадание в район плотной жилой застройки и многоквартирный дом. Есть погибшие и пострадавшие.

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