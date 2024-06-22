Оккупанты нанесли удары по Харькову: есть прилет в район жилой застройки, погибли люди

Харьков днем в субботу, 22 июня, содрогнулся от нескольких взрывов, известно о попадании в район плотной жилой застройки. На 16:00 была информация о двух жертвах и 18 раненых.

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Харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram подтвердил российский обстрел. Он сообщил о прилетах после 15:00. По состоянию на 15:20 речь шла о четырех вражеских ударах.

Через несколько минут Терехов заявил, что есть погибшие и раненые, поскольку удар пришелся по жилому дому.

Неофициальные мониторинговые каналы предположили, что оккупанты могли выпустить по Харькову корректируемые авиационные бомбы.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов около 15:35 заявил: погибли два человека, по меньшей мере еще двое получили ранения. Обследование территории продолжалось. К 15:50 количество раненых в результате обстрела увеличилось до 15. А около 16.00 Терехов сообщил, что пострадавших уже 18.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, днем 22 июня российская террористическая армия атаковала населенный пункт Дудчаны Херсонской области из тяжелой артиллерии. Вследствие обстрела пострадали двое местных жителей.

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