Оккупанты ударили по Дудчанам на Херсонщине, есть раненые
Днем 22 июня российская террористическая армия атаковала населенный пункт Дудчаны Херсонской области. Вследствие обстрела пострадали двое местных жителей.
Путинские войска ударили по селу из тяжелой артиллерии. Об этом в Telegram сообщила Херсонская областная военная администрации.
По информации ОВА, в результате вражеского удара пострадали двое местных жителей, которые находились во дворе собственного дома. У 42-летнего мужчины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ранение лица. Ему предоставили помощь на месте, от госпитализации он отказался.
62-летний отец пострадавшего был доставлен в больницу. У него – осколочное ранение ноги и контузия. Мужчине оказывают необходимую медпомощь.
Российская армия нанесла удары по прибережному населенному пункту с территории временно оккупированного левого берега Херсонщины.
Напомним, в ночь на 22 июня Россия устроила очередную ракетно-дроновую атаку на Украину. В ходе атаки четыре крылатые ракеты "Калибр" оккупанты выпустили из акватории Азовского моря. Азовскую акваторию захватчики считают более безопасной, чем черноморскую, однако силы ПВО были готовы к такому развитию событий.
Ранее сообщалось, что ночью 22 июня российские террористы нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области. Целью врага стала гражданская инфраструктура. В результате атаки частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений.
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