Оккупанты ударили по Дудчанам на Херсонщине, есть раненые

Днем 22 июня российская террористическая армия атаковала населенный пункт Дудчаны Херсонской области. Вследствие обстрела пострадали двое местных жителей.

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Путинские войска ударили по селу из тяжелой артиллерии. Об этом в Telegram сообщила Херсонская областная военная администрации.

По информации ОВА, в результате вражеского удара пострадали двое местных жителей, которые находились во дворе собственного дома. У 42-летнего мужчины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ранение лица. Ему предоставили помощь на месте, от госпитализации он отказался.

62-летний отец пострадавшего был доставлен в больницу. У него – осколочное ранение ноги и контузия. Мужчине оказывают необходимую медпомощь.

Российская армия нанесла удары по прибережному населенному пункту с территории временно оккупированного левого берега Херсонщины.

Напомним, в ночь на 22 июня Россия устроила очередную ракетно-дроновую атаку на Украину. В ходе атаки четыре крылатые ракеты "Калибр" оккупанты выпустили из акватории Азовского моря. Азовскую акваторию захватчики считают более безопасной, чем черноморскую, однако силы ПВО были готовы к такому развитию событий.

Ранее сообщалось, что ночью 22 июня российские террористы нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области. Целью врага стала гражданская инфраструктура. В результате атаки частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений.

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