Россия во время ночной атаки по Украине выпустила 'Калибры' из акватории Азовского моря: Плетенчук указал на нюанс

В ночь на 22 июня Россия устроила очередную ракетно-дроновую атаку на Украину. В ходе атаки четыре крылатые ракеты "Калибр" оккупанты выпустили из акватории Азовского моря.

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Азовскую акваторию захватчики считают более безопасной, чем черноморскую, однако силы ПВО были готовы к такому развитию событий. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Четыре ракеты были выпущены из акватории Азовского моря. Это является важным поворотным моментом. Они используют его, считая более безопасной акваторией, чем Черное море. Отгораживаются боновыми заграждениями в Керченском проливе и таким образом пытаются применять свои надводные корабли", – отметил он.

По словам Плетенчука, подобный шаг российских захватчиков украинские воины прогнозировали. Ведь с суши Приазовья захватчики наносят удары по Украине, поэтому применение с этой целью азовской акватории было вопросом времени. В результате все четыре ракеты, запущенные с Азовского моря, силы ПВО сбили.

"Эффективность "Калибров" уже не такая, как в начале полномасштабного вторжения. Мы уже знаем, что с ними делать. Тем не менее, этот факт является неприятным. Они решили, что могут использовать Азов для размещения своих кораблей и применения. Но они, видимо, забывают, что Азов довольно недалеко от нас", – добавил представитель ВМС ВСУ.

Напомним, в ночь на 22 июня Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95МС и "Шахедами". Для удара враг применил 16 ракет и 13 дронов-камикадзе. В течение ночной атаки силы ПВО сбили 12 ракет и 13 дронов.

Целились захватчики, прежде всего, по объектам энергетики. В частности, оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры на Львовщине, там возник пожар.