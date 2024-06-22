В Украине масштабная воздушная тревога: войска РФ запустили ракеты с Ту-95МС и 'Шахеды'

В ночь на субботу, 22 июня, в России взлетела в небо группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, запустивших по Украине крылатые ракеты Х-101/Х-555. По состоянию на 3:30 воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны.

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Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По данным ПС, четыре борта Ту-95МС российских оккупационных войск вылетели из аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.

В 2:20 канал Monitor сообщил, что, по предварительной информации, произведены пуски ракет типа Х-101/55 с Ту-95 из Саратовской области РФ. В это время также продолжалась атака на Украину дронов-камикадзе типа Shahed-136.

Ситуация по состоянию на 3:40:

– Группа ракет на Черниговщине следует курсом на юго-запад. Направление на Чернигов и Киев.

– Еще одна группа ракет на юге в районе Одесской области. Курс – северо-западный. По данным мониторинговых каналов, речь идет о крылатых ракетах типа "Калибр".

– БПЛА в Ривненской области северо-восточнее и юго-западнее областного центра. Курс – Луцк.

Обновлена информация от Воздушных сил по состоянию на 3:50:

– Группа ракет на севере продолжает движение через Киевскую область в направлении Житомирской области. Курс западный.

– Группа ракет на юге следуют вдоль Одесской и Николаевской областей в направлении Винничины. Курс северо-западный.

– Ракеты на юге направляются в Умань.

– "Шахед" в направлении Луцка.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 июня российские войска предприняли новую попытку атаковать критическую инфраструктуру Украины. Для ударов они применили четыре ракеты X-59/X-69. Все ракеты были сбиты силами ПВО.

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