В Украине масштабная воздушная тревога: войска РФ запустили ракеты с Ту-95МС и "Шахеды"
В ночь на субботу, 22 июня, в России взлетела в небо группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, запустивших по Украине крылатые ракеты Х-101/Х-555. По состоянию на 3:30 воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны.
Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По данным ПС, четыре борта Ту-95МС российских оккупационных войск вылетели из аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.
В 2:20 канал Monitor сообщил, что, по предварительной информации, произведены пуски ракет типа Х-101/55 с Ту-95 из Саратовской области РФ. В это время также продолжалась атака на Украину дронов-камикадзе типа Shahed-136.
Ситуация по состоянию на 3:40:
– Группа ракет на Черниговщине следует курсом на юго-запад. Направление на Чернигов и Киев.
– Еще одна группа ракет на юге в районе Одесской области. Курс – северо-западный. По данным мониторинговых каналов, речь идет о крылатых ракетах типа "Калибр".
– БПЛА в Ривненской области северо-восточнее и юго-западнее областного центра. Курс – Луцк.
Обновлена информация от Воздушных сил по состоянию на 3:50:
– Группа ракет на севере продолжает движение через Киевскую область в направлении Житомирской области. Курс западный.
– Группа ракет на юге следуют вдоль Одесской и Николаевской областей в направлении Винничины. Курс северо-западный.
– Ракеты на юге направляются в Умань.
– "Шахед" в направлении Луцка.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 июня российские войска предприняли новую попытку атаковать критическую инфраструктуру Украины. Для ударов они применили четыре ракеты X-59/X-69. Все ракеты были сбиты силами ПВО.
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