Оккупанты ночью пытались атаковать критическую инфраструктуру Украины: в Воздушных силах раскрыли детали

В ночь на 21 июня российские войска предприняли новую попытку атаковать критическую инфраструктуру Украины. Для ударов они применили четыре ракеты.

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Пуски враг совершал по Кировоградщине и Херсонщине. Подробности раскрыл спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Ночью враг атаковал территорию Украины четырьмя ракетами X-59/X-69.

"По Кировоградской и Херсонской областях враг совершил пуски с часу ночи. Пытался традиционно поразить наши критические объекты, однако ничего не удалось", – отметил Евлаш.

В этот раз дроны-камикадзе захватчики не применяли. Впрочем, защитники неба над Украиной каждую ночь готовятся отбивать самые разные вражеские атаки. Ведь "прощупывать" украинскую ПВО враг пытается комбинированными и другими атаками.

"Как вот этой ночью мы видели только управляемые ракеты. Иногда враг делает паузы, вообще не атакует. Поэтому это такая игра на истощение. Они пытаются найти слабые щели в то время, как мы пытаемся маневрировать имеющимися силами и средствами, чтобы отбивать эти атаки" , – рассказал спикер Воздушных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что силы ПВО ночью сбили над Украиной четыре российских ракеты. Все вражеские средства воздушного поражения обезвредили в Кировоградской и Херсонской областях.

Также сообщалось, что накануне, 20 июня, в ДТЭК рассказали о последствиях последнего обстрела энергосистемы. Пострадала одна электростанция компании, ранения получили трое энергетиков.