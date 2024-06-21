Силы ПВО ночью сбили над Украиной четыре российские ракеты

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 21 июня обезвредили в небе четыре российские управляемые ракеты. Оккупанты запустили их из самолетов.

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ПВО работала на юге. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, ночью в пятницу российские войска запустили из самолетов тактической авиации управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Все четыре такие вражеские цели воины Сил противовоздушной обороны обезвредили в пределах Кировоградской и Херсонской областей.

"Спасибо за боевую работу! Вместе – к победе!" – отметил Олещук.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки РФ ночью 20 июня защитники неба сбили 32 из 36 российских воздушных целей. В частности, были обезврежены все четыре ракеты Х-101/Х-555, одна Х-59 и все 27 ударных БПЛА типа Shahed.

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