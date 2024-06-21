УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Силы ПВО ночью сбили над Украиной четыре российские ракеты

Марина Лисничук
War
1 минута
15,4 т.
Силы ПВО ночью сбили над Украиной четыре российские ракеты

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 21 июня обезвредили в небе четыре российские управляемые ракеты. Оккупанты запустили их из самолетов.

Видео дня

ПВО работала на юге. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, ночью в пятницу российские войска запустили из самолетов тактической авиации управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Все четыре такие вражеские цели воины Сил противовоздушной обороны обезвредили в пределах Кировоградской и Херсонской областей.

"Спасибо за боевую работу! Вместе – к победе!" – отметил Олещук.

Силы ПВО ночью сбили над Украиной четыре российские ракеты

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки РФ ночью 20 июня защитники неба сбили 32 из 36 российских воздушных целей. В частности, были обезврежены все четыре ракеты Х-101/Х-555, одна Х-59 и все 27 ударных БПЛА типа Shahed.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!