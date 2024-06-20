Силы ПВО сбили пять ракет и 27 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 20 июня отразили массированную российскую атаку, которую страна-агрессор совершила 36 средствами нападения. В небе над рядом регионов защитники сбили пять ракет и 27 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136.

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К сожалению, часть ракет привела к попаданию, также есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По подсчетам военных, всего оккупанты применили девять ракет различных типов и 27 ударных БПЛА, в частности:

– четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);

– три баллистические ракеты "Искандер-М" (из Воронежской обл. РФ);

– две управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Азовского моря);

– 27 ударных БПЛА типа Shahed-131/136 (район пусков – Приморско-Ахтарск, РФ).

Воздушное нападение отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Защитникам неба удалось сбить 32 цели. В частности, обезврежены все четыре ракеты Х-101/Х-555, одна Х-59 и все 27 "Шахедов".

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Отмечается, что основным направлением вражеского удара стал восток Украины, в частности, Днепропетровщина. Там силы ПВО сбили пять "Шахедов" и четыре ракеты. Однако террор российской армии не прошел без последствий: в Криворожском и Никопольском районах пострадали трое мужчин.

Были атакованы объекты критической инфраструктуры также на Донетчине, Киевщине (обломки повредили линии электропередач и оборудования одного из предприятий) и Винниччине (обломки дрона повредили объект критической инфраструктуры).

Россия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК, в результате чего трое работников получили ранения и серьезно повреждено оборудование. Это стало седьмой массированной атакой на теплоэлектростанции компании за последние три месяца.

По данным ОВА, в Винницкой области защитники неба сбили четыре "Шахеды", три обезвредили в Звенигородском районе Черкасской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 19 июня российские террористы запустили по Украине 21 дрон-камикадзе типа Shahed. Силы ПВО обезвредили 19 воздушных целей. К вечеру враг ударил по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.

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