Воздушные силы: оккупанты атаковали Украину 'Шахедами', 19 из 21 целей 'приземлили' защитники неба

В ночь на 19 июня российские террористы запустили против Украины 21 дронов-камикадзе типа Shahed. 19 воздушных целей удалось обезвредить силами и средствами ПВО.

О результатах ночной борьбы с вражеским налетом сообщил в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, россияне запускали БПЛА по направлениям Приморско-Ахтарск в России и мыс Чауда – в Крыму.

По словам командующего ПС ВСУ, к отражению воздушного нападения привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Вражеские "жестянки" приземлили в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

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"Шахеды" долетели, в частности, в западные области. Во Львове и области работала ПВО – в Малехове в результате атаки РФ поврежден многоэтажный жилой дом, выбито 20 окон. Известно об одном раненом мужчине-охраннике в возрасте 70 лет. Он в состоянии средней тяжести, пострадавшего госпитализировала скорая.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, во Львовской области силы ПВО сбили все 5 "шахедов", которыми атаковали область россияне.

Также глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил в Telegram, что в результате вражеской дроновой атаки в Александрийском районе в нескольких помещениях повреждены окна. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что во время воздушной тревоги силы ПВО ВСУ уничтожили в регионе один вражеский БпЛА типа Shahed.

"Место падения обломков устанавливается. Обращений относительно травмированных, погибших и повреждения имущества пока не поступало. Спасибо нашим ВСУ!" – отметил чиновник.

Напомним, минувшей ночью украинские ПВО обезвредили в небе 10 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. оккупанты запустили его в сторону ряда южных областей. В частности, ПВО работала в двух регионах – в Запорожской и Днепропетровской областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Журналистское расследование показало, что РФ, несмотря на санкции, до сих пор имеет возможность получать из-за границы материалы, необходимые для изготовления дронов-камикадзе типа Shahed, которые в РФ окрестили "Геранями". Среди тех, кто помогает РФ производить "Шахеды", в большинстве своем фирмы из Китая, Южной Кореи и Турции, однако есть и несколько компаний из Германии.

– Ранее Олещук продемонстрировал боевую работу подразделений огневых групп на востоке в ночь на 8 июня 2024 года. На видео слышно, как защитники ночью отрабатывают по вражеским целям, а в небе видны характерные вспышки. Также воины продемонстрировали сбитый вражеский беспилотник.

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