Силы ПВО сбили все 10 'Шахедов', которыми ночью атаковала Россия

Подразделения Сил противовоздушной обороны Украины за ночь 18 июня обезвредили в небе 10 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запустили их в сторону ряда южных областей.

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В частности, ПВО работала в двух регионах. Об отражении очередного вражеского нападения рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его словам, в ночь на вторник враг атаковал десятью ударными ударными БПЛА из района российского Приморско-Ахтарска.

На защите неба работали расчеты мобильных огневых групп Сил обороны и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил. Они сбили все "Шахеды" в Запорожской и Днепропетровской областях.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что силы ПВО сбили "Шахед" в Днепровском районе. Но российская атака не обошлась без последствий: повреждены три частных дома и два автомобиля, вспыхнул пожар, который оперативно потушили.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время Силы обороны получат от Германии новый танк Frankenstein. Он способен сбивать ракеты и дроны.

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