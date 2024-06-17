Украина получит новейший немецкий танк Frankenstein: чем он поможет ВСУ. Фото

В ближайшее время украинские военные получат от Германии новейший танк Frankenstein. Он способен сбивать ракеты и дроны.

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Об этом говорится в сообщении The Telegraph. Этот танк-ПВО был разработан компанией Rheinmetall. Он позволит усилить обороноспособность Украины.

Основанием для Frankenstein будет Leopard 1. На его корпус планируют установить самую современную зенитную систему Skyranger, которая способна противостоять угрозам на коротких дистанциях.

В частности, речь идет о роях беспилотников и артиллерийском огне, которые все чаще рассматриваются как решающие на передовой в Украине.

Установка Skyranger на Leopard позволит обеспечить увеличенный боекомплект до 35-мм пушки и ракет, лучшую проходимость по бездорожью и возможность преодолевать тяжелое бездорожье вблизи передовой.

Это также позволит установить дополнительное оборудование, которое может использоваться для обнаружения и сопровождения целей и увеличить количество готовых к пуску ракет.

Как подчеркнул руководитель отдела наземных систем компании Rheinmetall Берн Бернхард, есть еще много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых можно было бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм.

Справка

Современная мобильная зенитная артиллерийская система Skyranger 35 предназначена для защиты войск и стратегических объектов от воздушных угроз. А именно беспилотников, вертолетов и крылатых ракет.

Skyranger 35 обладает 35-мм автоматической пушкой Oerlikon Revolver Gun, которая способна вести огонь с высокой скорострельностью и точностью. ЗАС оснащена современными сенсорами и радарами, обеспечивающими обнаружение, сопровождение и поражение целей в автоматическом режиме.

Skyranger 35 может быть установлена на разных мобильных платформах, что обеспечивает высокую маневренность и оперативное развертывание.

Ранее сообщалось, что французская промышленная компания Thales планирует увеличить производство минометных снарядов в четыре раза к 2026 году. Такой стремительный рост производства связан с новым заказом от французской армии на "десятки тысяч снарядов".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах Парижа передать Украине многоцелевые самолеты-истребители Mirage 2000-5 и научить украинских пилотов управлять ими. Подготовка стартует уже с 7 июня, завершить планируется к концу года. Количество "Миражей" для поставок пока неизвестно, но по состоянию на 2023 год во Франции их было 27.

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