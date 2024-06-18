Немецкие компании продолжают помогать России производить 'Шахеды' – СМИ

Страна-агрессор Россия, несмотря на введенные против нее санкции, до сих пор имеет возможность получать из-за границы материалы, необходимые для изготовления дронов-камикадзе типа Shahed, которые в РФ окрестили "Геранями". Среди тех, кто таким образом помогает РФ производить "Шахеды", в большинстве своем фирмы из Китая, Южной Кореи и Турции, однако есть и несколько компаний из Германии.

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Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо". Для изготовления БПЛА "Герань-2", которые по документам проходят как "моторная лодка Dolphin 632", россиянам в частности нужны композитные материалы. В качестве их поставщика заявлена российская компания ООО "Композит-Изделия".

Она в свою очередь закупает эпоксидную смолу двух немецких компаний – R&G Faserverbundwerkstoffe и Goettle Advanced Products GmbH & Co.Kg. Обе поставляли смолу в Россию уже в разгар полномасштабной войны – в 2022 и 2023 годах.

Журналисты предположили, что компании могли не знали о сотрудничестве ООО "Композит Изделия" с "Алабугой", где собирают "Шахеды", по разным причинам. Однако немецкие фирмы все же могли проверить российского контрагента и увидеть его связь с военно-промышленным комплексом РФ.

"Когда ты спрашиваешь европейский бизнес: "так а что вы делали для того, чтобы это увидеть?". То кто-то может сказать: "Ну, у нас там есть проверка по санкциям. Вот наши, типа, юристы прогнали нашего клиента по санкционной базе и увидели, что компания не под санкциями, и на этом проверку закончили". То есть бизнес не принимает во внимание то, что недостаточно просто проверить по санкционной базе. Единственный участник, который в этой всей санкционной истории непосредственно участвует в этих поставках, это производитель. Он знает своих клиентов, он может их проверить, подписать или не подписать контракт", – объяснил глава санкционного направления Trap Aggressor Роман Стебливский.

На санкционный след "Композит Изделия" можно было выйти, ведь компания, поставляющая сейчас эпоксидное связующее российским производителям дронов, была частью холдинга, который всегда тесно сотрудничал с военно-промышленным комплексом РФ.

"То, что мы знаем, что какая-то российская компания в прошлом торговала, снабжала, обслуживала российский военно-промышленный комплекс – это свидетельствует о том, что эти связи уже имеются. И что этот бизнес дальше, потенциально, может продолжаться по состоянию на данный момент. А осознавая то, что в России сейчас потребности военно-промышленного комплекса только растут, и спрос на такую продукцию только увеличивается, потому что Россия продолжает вести войну, то такие завязки обязательно должны быть "красным флагом", – подчеркнул Стебливский.

Что же касается немецкой компании R$G Faserverbundwerkstoffe, то она успела отличиться дважды. Она поставляла эпоксидную смолу не только в Россию, но и украинским производителям дронов. При этом там отрицают, что поставляли товары россиянам даже после предоставленных скриншотов, которые доказывают их сотрудничество с ООО "Композит Изделия".

"Важно сказать, что продукция, поставляемая немцами, пока не подсанкционная, и все этим пользуются. Эпоксидная смола может использоваться как в гражданском производстве, так и в военном. Как и большинство другой продукции. Но если российская компания, с которой заключают договор, работает или когда-то работала с военными, то она может до сих пор действовать в интересах российского ВПК. Ведь нет никакой уверенности, что эту продукцию она не поставит, например, на "Алабугу" или другим производителям оружия", – отмечается в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в войне против Украины использует снайперские винтовки и пистолеты, сделанные австрийской компанией Steyr Mannlicher. В РФ это оружие завозят в обход санкций Европейского Союза.

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