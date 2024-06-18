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Немецкие компании продолжают помогать России производить "Шахеды" – СМИ

София Закревская
War
3 минуты
6,4 т.
Немецкие компании продолжают помогать России производить 'Шахеды' – СМИ

Страна-агрессор Россия, несмотря на введенные против нее санкции, до сих пор имеет возможность получать из-за границы материалы, необходимые для изготовления дронов-камикадзе типа Shahed, которые в РФ окрестили "Геранями". Среди тех, кто таким образом помогает РФ производить "Шахеды", в большинстве своем фирмы из Китая, Южной Кореи и Турции, однако есть и несколько компаний из Германии.

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Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо". Для изготовления БПЛА "Герань-2", которые по документам проходят как "моторная лодка Dolphin 632", россиянам в частности нужны композитные материалы. В качестве их поставщика заявлена российская компания ООО "Композит-Изделия".

Она в свою очередь закупает эпоксидную смолу двух немецких компаний – R&G Faserverbundwerkstoffe и Goettle Advanced Products GmbH & Co.Kg. Обе поставляли смолу в Россию уже в разгар полномасштабной войны – в 2022 и 2023 годах.

Журналисты предположили, что компании могли не знали о сотрудничестве ООО "Композит Изделия" с "Алабугой", где собирают "Шахеды", по разным причинам. Однако немецкие фирмы все же могли проверить российского контрагента и увидеть его связь с военно-промышленным комплексом РФ.

"Когда ты спрашиваешь европейский бизнес: "так а что вы делали для того, чтобы это увидеть?". То кто-то может сказать: "Ну, у нас там есть проверка по санкциям. Вот наши, типа, юристы прогнали нашего клиента по санкционной базе и увидели, что компания не под санкциями, и на этом проверку закончили". То есть бизнес не принимает во внимание то, что недостаточно просто проверить по санкционной базе. Единственный участник, который в этой всей санкционной истории непосредственно участвует в этих поставках, это производитель. Он знает своих клиентов, он может их проверить, подписать или не подписать контракт", – объяснил глава санкционного направления Trap Aggressor Роман Стебливский.

Немецкие компании продолжают помогать России производить "Шахеды" – СМИ

На санкционный след "Композит Изделия" можно было выйти, ведь компания, поставляющая сейчас эпоксидное связующее российским производителям дронов, была частью холдинга, который всегда тесно сотрудничал с военно-промышленным комплексом РФ.

"То, что мы знаем, что какая-то российская компания в прошлом торговала, снабжала, обслуживала российский военно-промышленный комплекс – это свидетельствует о том, что эти связи уже имеются. И что этот бизнес дальше, потенциально, может продолжаться по состоянию на данный момент. А осознавая то, что в России сейчас потребности военно-промышленного комплекса только растут, и спрос на такую продукцию только увеличивается, потому что Россия продолжает вести войну, то такие завязки обязательно должны быть "красным флагом", – подчеркнул Стебливский. 

Немецкие компании продолжают помогать России производить "Шахеды" – СМИ

Что же касается немецкой компании R$G Faserverbundwerkstoffe, то она успела отличиться дважды. Она поставляла эпоксидную смолу не только в Россию, но и украинским производителям дронов. При этом там отрицают, что поставляли товары россиянам даже после предоставленных скриншотов, которые доказывают их сотрудничество с ООО "Композит Изделия".

"Важно сказать, что продукция, поставляемая немцами, пока не подсанкционная, и все этим пользуются. Эпоксидная смола может использоваться как в гражданском производстве, так и в военном. Как и большинство другой продукции. Но если российская компания, с которой заключают договор, работает или когда-то работала с военными, то она может до сих пор действовать в интересах российского ВПК. Ведь нет никакой уверенности, что эту продукцию она не поставит, например, на "Алабугу" или другим  производителям оружия", – отмечается в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в войне против Украины использует снайперские винтовки и пистолеты, сделанные австрийской компанией Steyr Mannlicher. В РФ это оружие завозят в обход санкций Европейского Союза.

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