'Шахед' сбит: Олещук показал боевую работу подразделений мобильных огневых групп на востоке. Видео

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук продемонстрировал боевую работу подразделений огневых групп на востоке в ночь на 8 июня 2024 года. Этой ночью враг атаковал Украину 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" и управляемой авиационной ракетой Х-59.

Видео боевой работы украинских защитников Олещук опубликовал в своем Telegram-канале. На видео слышно, как защитники ночью отрабатывают по враждебным целям, а в небе видны характерные вспышки.

Также в конце видео воины продемонстрировали сбитый вражеский беспилотник.

"Боевая работа подразделений мобильных огневых групп Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" в ночь на 8 июня 2024 года. Спасибо за меткость и результат!", – написал Олещук.

В целом, благодаря боевой работе расчетов мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средств РЭБ Воздушных Сил, были сбиты девять "Шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, что 7 июня российские оккупационные войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Херсонской области. Враг ударил по трансформаторной подстанции в Белозерской общине.

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