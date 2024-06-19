Россияне атаковали Украину 'Шахедами': на Львовщине работала ПВО

В ночь со вторника на среду, 19 июня, российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Враг запустил их с юга, однако БПЛА в конце-концов долетели до западных областей, во Львове и области работала ПВО.

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Мэр Львова Андрей Садовый призвал не снимать работу сил противовоздушной обороны. "Всем оставаться в безопасном месте!" – написал он.

"Вражеский беспилотник в окрестностях Львова. Ничего не снимаем! Нигде не выкладываем!" – добавил глава ОВА Максим Козицкий.

Перед этим он предупреждал об угрозе жителей Львовской области, в частности, Буска и Львова.

Уже вскоре на Львовщине объявили отбой тревоги.

"Отбой воздушной тревоги во Львове. Спасибо за работу нашим ПВО. Это было громко", – написал Садовый.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Сил противовоздушной обороны Украины за ночь 18 июня обезвредили в небе 10 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запустили их в сторону ряда южных областей.

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