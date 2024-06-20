Оккупанты атаковали Винниччину, есть попадание в объект критической инфраструктуры

Страна-агрессор Россия во время дроновой атаки ночью 20 июня нанесла удар по Винницкой области. Там зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.

Видео дня

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов. Подтверждено, что речь идет о поражении энергетического оборудования.

По данным "Укрэнерго", этой ночью Россия "Шахедами" нанесла удары по объектам гражданской энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины.

В частности, повреждено оборудование в Винницкой, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Напомним, что ночью оккупанты запускали по Украине дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. Около 02:37 в Воздушных силах ВСУ сообщали о группе ударных БПЛА на юге Винницкой области, которые двигались курсом на запад.

В регионе работала ПВО. Воздушная тревога из-за вражеской атаки там продолжалась более трех часов до половины пятого утра.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки 26 мая Россия нанесла удар по городу Жмеринка в Винницкой области. Был поврежден ряд многоквартирных и частных домов, пострадали три человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!