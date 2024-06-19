По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в среду, 19 июня, российские захватчики снова запустили дроны-камикадзе типа Shahed, из-за чего на юге Украины была объявлена воздушная тревога. Первые "Шахеды" зафиксировали в Херсонской области.

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Об угрозе ударных БПЛА предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Движение БПЛА типа "Shahed" с Херсонщины в северо-западном направлении", – отметили там.

Тревога вскоре распространилась на Николаевскую область.

"Вражеские ударные БПЛА в Николаевской области двигаются в северо-западном направлении", – сообщили военные.

Дроны продолжали свое движение, поэтому тревогу также объявили в Кировоградской и Днепропетровской областях.

"Несколько ударных БПЛА в Кировоградской области двигаются в северо-западном направлении. Группа ударных БПЛА из Николаевской в направлении Кировоградской области. Несколько групп ударных БПЛА с Херсонщины курсом на Криворожский район Днепропетровщины", – отметили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 июня российские террористы запустили против Украины 21 дрон-камикадзе типа Shahed. 19 воздушных целей удалось обезвредить силами и средствами ПВО.

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