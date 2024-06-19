Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС с аэродрома 'Оленья': возможны пуски крылатых ракет

Государство-агрессор Россия в ночь на четверг, 20 июня, подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они являются носителями крылатых ракет Х-101/Х-555.

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Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По данным ВС, четыре борта вражеских Ту-95МС вылетели из аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.

По состоянию на 23:00 бомбардировщики российских оккупантов совершают полет в юго-восточном направлении.

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – подчеркнули военные.

Мониторинговые каналы уточнили: в случае боевого вылета, вхождение вражеских Ту-95МС в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается примерно с 01:30 по 02:30.

Соответственно, запуск ракет Х-101 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 02:30 по 03:30.

Отметим, что враг также запустил по Украине дроны-камикадзе Shahed-136.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ночь со вторника на среду, 19 июня, российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Враг запустил их с юга, однако БПЛА в конце концов долетели до западных областей, во Львове и области работала ПВО.

– В Воздушных силах сообщили, что российские террористы запустили против Украины 21 дрон-камикадзе типа Shahed. 19 воздушных целей удалось обезвредить силами и средствами ПВО.

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