Оккупанты снова ударили по объектам энергетики в Украине: есть повреждения оборудования в четырех областях

В ночь на 20 июня страна-агрессор Россия дронами-камикадзе типа Shahed атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В регионах работала противовоздушная оборона, однако произошли и попадания.

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Зафиксированы повреждения оборудования на объектах в четырех областях. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Сегодня ночью российские БПЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины", – отметили в ведомстве.

Там уточнили, что под удар попало оборудование в Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.

На объектах энергетики зафиксированы повреждения. Последствия еще уточняются.

Ранее глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о поражении врагом объекта критической инфраструктуры в регионе. Детали пока неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за массированных российских атак на энергетику Украины в регионах продолжат применять отключение электроэнергии. На ремонты поврежденных объектов инфраструктуры уйдут месяцы, в то же время некоторые восстановлению уже не подлежат.

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