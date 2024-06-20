На Днепропетровщине в результате вражеской атаки повреждены дома, есть пострадавшие

Ночью 20 июня российская террористическая армия нанесла массированный удар по Днепропетровской области. Вследствие обстрела в регионе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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Ранения получили трое мирных жителей. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По информации ОВА, силами противовоздушной обороны в небе над регионом уничтожено 4 ракеты и 5 дронов-камикадзе Shahed. Атаку отражали в Никопольском, Криворожском и Синельниковском районах.

Несмотря на работу ПВО, в области зафиксированы повреждения. Последствия вражеской атаки выявили в Криворожском и Никопольском районах.

Вследствие обстрела пострадали мужчины 30, 41 и 63 лет. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Никопольском районе также повреждены 7 частных домов, 5 хозяйственных сооружений, авто и линии электропередач. Также под удар попала строительная техника.

Напомним, в ночь на 20 июня оккупационная армия РФ нанесла очередной удар по теплоэлектростанции ​​ДТЭК. Вследствие обстрела ранения получили трое работников объекта критической инфраструктуры.

Ранее глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о поражении врагом объекта критической инфраструктуры в регионе. Детали пока неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за массированных российских атак на энергетику Украины в регионах продолжат применять отключение электроэнергии. На ремонты поврежденных объектов инфраструктуры уйдут месяцы, в то же время некоторые восстановлению уже не подлежат.

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