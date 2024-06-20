Россия атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК, есть пострадавшие

В ночь на 20 июня оккупационная армия РФ нанесла очередной удар по теплоэлектростанции ​​ДТЭК. Вследствие обстрела ранения получили трое работников объекта критической инфраструктуры.

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Кроме того, серьезно повреждено оборудование станции. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В компании заявили, что сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий атаки. Также в ДТЭК подчеркнули, что это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние три месяца.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли.

"Еще одна трудная ночь для украинской энергетики. Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Трое наших коллег ранены. Медики оказывают всю возможную помощь. Также серьезно повреждено оборудование станции", – говорится в сообщении.

Напомним, страна-агрессор Россия дронами-камикадзе типа Shahed атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В регионах работала противовоздушная оборона, однако произошли и попадания. Зафиксированы повреждения оборудования на объектах в четырех областях.

Ранее глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о поражении врагом объекта критической инфраструктуры в регионе. Детали пока неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за массированных российских атак на энергетику Украины в регионах продолжат применять отключение электроэнергии. На ремонты поврежденных объектов инфраструктуры уйдут месяцы, в то же время некоторые восстановлению уже не подлежат.

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